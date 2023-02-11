Matias Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Castro 24 Ekim 1987 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matias Fidel Castro Fuentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Castro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.T. Representaciones yapmaktadır. Matias Castro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Castro'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Liverpool FC

21 Temmuz 2013 yılında CA Unión

2 Temmuz 2018 yılında CA Temperley

30 Haziran 2019 yılında CA Unión

2 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

8 Ocak 2020 yılında Defensor

19 Ocak 2022 yılında CA Temperley

Matias Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Castro şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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