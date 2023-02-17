Matias Catalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Catalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Catalan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Catalan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Catalan 19 Ağu 1992 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ezequiel Catalán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Catalan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Catalan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Catalan'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Catalan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matiacatalan/

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Matias Catalan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Catalan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Catalan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Catalan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında San Lorenzo

7 Ocak 2016 yılında Rafaela

30 Haziran 2016 yılında San Lorenzo

20 Temmuz 2016 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo

2 Ağu 2017 yılında San Luis

17 Ağu 2017 yılında Estudiantes

17 Eylül 2017 yılında San Luis

1 Ocak 2021 yılında Pachuca

27 Ocak 2022 yılında CA Talleres

31 Aralık 2022 yılında Pachuca

20 Ocak 2023 yılında CA Talleres

Matias Catalan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Catalan şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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