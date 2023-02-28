Matias Cavalleri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cavalleri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cavalleri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cavalleri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cavalleri 8 Nisan 1998 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Matías Cavalleri Lopetegui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cavalleri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Matias Cavalleri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Cavalleri'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Cavalleri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Cavalleri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Cavalleri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cavalleri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Newell's II

1 Temmuz 2014 yılında Catolica U19

1 Ocak 2015 yılında Newell's II

1 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

16 Mart 2021 yılında La Calera

9 Eylül 2021 yılında Palestino

31 Aralık 2021 yılında La Calera

Matias Cavalleri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cavalleri şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Matias Cavalleri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U23 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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