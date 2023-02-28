Matias Cavalleri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cavalleri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Cavalleri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Cavalleri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matias Cavalleri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cavalleri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Cavalleri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cavalleri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cavalleri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cavalleri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cavalleri 8 Nisan 1998 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Matías Cavalleri Lopetegui şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cavalleri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Matias Cavalleri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Cavalleri'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Cavalleri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Cavalleri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Cavalleri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cavalleri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Newell's II

1 Temmuz 2014 yılında Catolica U19

1 Ocak 2015 yılında Newell's II

1 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

16 Mart 2021 yılında La Calera

9 Eylül 2021 yılında Palestino

31 Aralık 2021 yılında La Calera

Matias Cavalleri kimdir

Matias Cavalleri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cavalleri şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Matias Cavalleri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U23 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Cavalleri nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Vladimir Kozak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kozak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Kozak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kozak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Torrealba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Torrealba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Torrealba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Torrealba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jovan Djokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Djokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jovan Djokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Djokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi