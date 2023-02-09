Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Coccaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Coccaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Coccaro 15 Kasım 1997 tarihinde Pirarajá şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Fernando Cóccaro Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Coccaro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Law Legal Services yapmaktadır. Matias Coccaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Coccaro'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Coccaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Coccaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Coccaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Coccaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2017 yılında Cagliari U19

1 Ağu 2017 yılında CA Tucumán U20

19 Ocak 2018 yılında Rampla Jrs

6 Mart 2019 yılında Villa Teresa

1 Ağu 2019 yılında Mvd City Torque

29 Temmuz 2021 yılında Huracán

30 Haziran 2022 yılında Mvd City Torque

1 Temmuz 2022 yılında Huracán

Matias Coccaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Coccaro şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Coccaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lavalleja FC de Minas

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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