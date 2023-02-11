Matias Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cordoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cordoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cordoba 16 Nisan 1999 tarihinde San Pedro de Jujuy şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Rodrigo Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cordoba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JLDA yapmaktadır. Matias Cordoba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Cordoba'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Cordoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Cordoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Cordoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cordoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GyE Jujuy U19

18 Eylül 2018 yılında Gimnasia (J)

6 Eylül 2020 yılında CA Talleres

31 Aralık 2021 yılında Gimnasia (J)

8 Haziran 2022 yılında CD Morón

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

7 Şubat 2023 yılında Quilmes

Matias Cordoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cordoba şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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