Matias Cordova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cordova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cordova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cordova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cordova 6 Mayıs 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Matías Córdova Espinel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cordova Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Cordova, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Cordova'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Cordova Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mcordovae/

Matias Cordova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Cordova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Cordova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cordova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

Matias Cordova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cordova şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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