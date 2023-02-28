Matias Coronado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coronado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Coronado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Coronado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Coronado 31 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Coronado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Coronado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına - tarihinde katılmıştır. Matias Coronado'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Coronado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Coronado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Coronado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Coronado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2022 yılında Iberia

31 Aralık 2022 yılında Ñublense

Matias Coronado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Coronado şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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