Matias Cortave kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cortave Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cortave adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cortave Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cortave 27 Haziran 1992 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin,İsrail uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cortave Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP REPRESENTACIÓN yapmaktadır. Matias Cortave, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Cortave'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Cortave Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Cortave isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Cortave Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cortave futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Brown Adrogué

20 Temmuz 2016 yılında Maccabi Herzliya

15 Eylül 2017 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2019 yılında CD Morón

14 Ocak 2021 yılında CD Macará

1 Ocak 2022 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Matias Cortave Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cortave şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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