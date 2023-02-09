Matias De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias De Los Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias De Los Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias De Los Santos 22 Kasım 1992 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías De los Santos de los Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias De Los Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Matias De Los Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Matias De Los Santos'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias De Los Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias De Los Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias De Los Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias De Los Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2017 yılında Millonarios

30 Haziran 2018 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2018 yılında Millonarios

18 Temmuz 2019 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2020 yılında Millonarios

17 Şubat 2021 yılında Vélez Sarsfield

Matias De Los Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias De Los Santos şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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