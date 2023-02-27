Matias Di Benedetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Di Benedetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Di Benedetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Di Benedetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Di Benedetto 19 Kasım 1992 tarihinde José Mármol (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ezequiel Di Benedetto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Di Benedetto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Di Benedetto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Di Benedetto'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Di Benedetto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/mati.dibenedetto/

Matias Di Benedetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Di Benedetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Di Benedetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Di Benedetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında San Carlos

1 Temmuz 2015 yılında Almagro

1 Temmuz 2018 yılında Gimnasia (J)

4 Ocak 2019 yılında Deportes Temuco

17 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Matias Di Benedetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Di Benedetto şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.