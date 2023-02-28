Matias Dituro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Dituro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Dituro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Dituro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Dituro 8 Mayıs 1987 tarihinde Bigand şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ezequiel Dituro Curto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Dituro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Matias Dituro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matias Dituro'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Dituro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matiasdituro/

Haberin Devamı

Matias Dituro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Dituro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Dituro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Dituro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CNI

1 Ocak 2011 yılında Alavés

1 Ağustos 2011 yılında Celta Vigo B

1 Ağustos 2012 yılında Douglas Haig

31 Temmuz 2013 yılında Guillermo Brown

14 Ocak 2014 yılında Rubio Ñú

1 Şubat 2014 yılında Aurora

1 Temmuz 2014 yılında Wilstermann

1 Temmuz 2015 yılında Antofagasta

11 Ocak 2017 yılında Bolívar

15 Ocak 2018 yılında U. Católica

31 Aralık 2018 yılında Bolívar

1 Ocak 2019 yılında U. Católica

8 Temmuz 2021 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2022 yılında U. Católica

Matias Dituro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Dituro şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.