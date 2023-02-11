Matias Donato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Donato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Donato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Donato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Donato 15 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Donato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Matias Donato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Donato'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Donato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Donato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Donato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Donato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Lanús II

5 Ocak 2020 yılında Lanús

15 Ocak 2020 yılında Atlanta

30 Haziran 2020 yılında Lanús

15 Ağu 2020 yılında Santamarin

31 Ocak 2021 yılında Lanús

5 Mart 2021 yılında CA Mitre

31 Aralık 2021 yılında Lanús

5 Ocak 2022 yılında Atlanta

1 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Matias Donato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Donato şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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