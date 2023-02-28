Matias Donoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Donoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Donoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Donoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Donoso 8 Temmuz 1986 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Matías Donoso Gárate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Donoso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Donoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Donoso'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Donoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Donoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Donoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Donoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Wanderers

31 Aralık 2013 yılında Unión Temuco

1 Ocak 2014 yılında CD Everton

1 Temmuz 2014 yılında Cobresal

13 Temmuz 2015 yılında Al-Shaab

5 Şubat 2016 yılında Patronato

1 Temmuz 2016 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2019 yılında CD Iquique

31 Aralık 2019 yılında Deportes Temuco

13 Şubat 2020 yılında CD Iquique

15 Şubat 2021 yılında Deportes Temuco

23 Şubat 2021 yılında Cobresal

31 Aralık 2021 yılında Deportes Temuco

9 Temmuz 2022 yılında O'Higgins

Matias Donoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Donoso şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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