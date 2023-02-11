Matias Escudero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Escudero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Escudero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Escudero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Escudero 15 Aralık 1988 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Andrés Escudero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Escudero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Escudero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Escudero'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Escudero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Escudero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Escudero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Escudero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2015 yılında Palestino

4 Ocak 2016 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2018 yılında Patronato

16 Eylül 2020 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

Matias Escudero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Escudero şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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