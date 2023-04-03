Matias Espindola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Espindola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Espindola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Espindola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Espindola 23 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Espindola Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Espindola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Espindola'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Matias Espindola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Espindola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Espindola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Espindola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Tigre II

Matias Espindola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Espindola şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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