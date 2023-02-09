Matias Esquivel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Esquivel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Esquivel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Esquivel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Esquivel 22 Mart 1999 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Eduardo Esquivel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Esquivel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Matias Esquivel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matias Esquivel'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Esquivel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Esquivel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Esquivel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Esquivel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2020 yılında Lanús

8 Ocak 2022 yılında CA Talleres

31 Aralık 2022 yılında Lanús

Matias Esquivel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Esquivel şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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