Matias Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Fernandez 9 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Daniel Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Fernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EVEDE Management yapmaktadır. Matias Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Fernandez'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında N. Chicago II

1 Temmuz 2021 yılında Nueva Chicago

Matias Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Fernandez şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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