Matias Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Fernandez 14 Ağustos 1995 tarihinde Valparaíso şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ignacio Fernández Cordero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Fernandez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Matias Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Fernandez'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wanderers

25 Şubat 2021 yılında La Calera

6 Temmuz 2022 yılında Independiente

Matias Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Fernandez şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.