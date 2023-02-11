Matias Ferrari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ferrari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ferrari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ferrari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ferrari 5 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ferrari Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Ferrari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Ferrari'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Ferrari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Ferrari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ferrari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ferrari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında PSM Fútbol

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2018 yılında Civitanovese

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2022 yılında CA Mitre

Matias Ferrari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ferrari şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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