Matias Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ferreira 21 Ocak 1994 tarihinde Dolores şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías José Ferreira Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ferreira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Ferreira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Ferreira'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2015 yılında Cerrito

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2016 yılında Canadian

25 Ocak 2018 yılında Cerrito

18 Ocak 2022 yılında Instituto AC

3 Ocak 2023 yılında Delfín SC

Matias Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ferreira şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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