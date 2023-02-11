Matias Fissore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Fissore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Fissore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Fissore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Fissore 21 Eylül 1990 tarihinde San Marcos Sud şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Fissore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Matias Fissore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Fissore'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Fissore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Fissore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Fissore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Fissore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rafaela

4 Temmuz 2015 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

4 Mart 2021 yılında Oakland Roots

4 Ocak 2023 yılında Rafaela

Matias Fissore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Fissore şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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