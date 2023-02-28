Matias Fredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Fredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Fredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Fredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Fredes 31 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Andrés Fredes Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Fredes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına - tarihinde katılmıştır. Matias Fredes'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Fredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Fredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Fredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Fredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Fredes şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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