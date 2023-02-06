Matias Galarza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Galarza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Galarza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Galarza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Galarza 11 Şubat 2002 tarihinde Assunção şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Galarza Fonda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Galarza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Galarza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 20 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Galarza'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Galarza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/matigalarzaf/

Matias Galarza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Galarza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Galarza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Galarza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2020 yılında Vasco da Gama

20 Mayıs 2021 yılında Olimpia U19

20 Mayıs 2021 yılında Vasco da Gama

8 Nisan 2022 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2022 yılında Vasco da Gama

Matias Galarza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Galarza şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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