Matias Gallegos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Gallegos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Gallegos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Gallegos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Gallegos 15 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Gallegos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Matias Gallegos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Matias Gallegos'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Gallegos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Gallegos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Gallegos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Gallegos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CA Unión

19 Ocak 2019 yılında Olimpo

30 Haziran 2019 yılında CA Unión

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes BA

30 Haziran 2020 yılında CA Unión

22 Şubat 2021 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2021 yılında CA Unión

Matias Gallegos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Gallegos şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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