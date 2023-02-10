Matias Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Garcia 22 Ekim 1991 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ariel García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Garcia'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gimnasia

20 Temmuz 2016 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2019 yılında Gimnasia

16 Ocak 2021 yılında FC Juárez

12 Ocak 2023 yılında Belgrano

Matias Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Garcia şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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