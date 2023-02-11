Matias Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Garcia 11 Kasım 1995 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ignacio García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Garcia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Matias Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Garcia'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2017 yılında San Lorenzo II

25 Ocak 2018 yılında Arsenal Sarandí

24 Temmuz 2018 yılında CA Unión

2 Ağu 2019 yılında Chacarita Jrs

7 Ocak 2020 yılında LDU Portoviejo

5 Mart 2021 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2022 yılında Sol de Mayo

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Matias Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Garcia şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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