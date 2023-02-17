Matias Gimenez Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Gimenez Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Gimenez Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Gimenez Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Gimenez Rojas 6 Mart 1999 tarihinde San Juan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Daniel Giménez Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Gimenez Rojas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Matias Gimenez Rojas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Gimenez Rojas'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Matias Gimenez Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Gimenez Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Gimenez Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Gimenez Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Martin SJ B

30 Haziran 2019 yılında San Martín (SJ)

2 Ocak 2023 yılında Independiente

Matias Gimenez Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Gimenez Rojas şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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