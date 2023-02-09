Matias Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Godoy 10 Ocak 2002 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Emanuel Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Godoy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Matias Godoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Godoy'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Godoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matigodoy87/

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Matias Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rafaela

12 Şubat 2020 yılında Din. Zagreb II

7 Eylül 2020 yılında Rafaela

8 Eylül 2020 yılında Argentinos II

31 Ocak 2021 yılında Rafaela

1 Şubat 2021 yılında Argentinos II

19 Ağu 2021 yılında Instituto AC

31 Aralık 2021 yılında Argentinos II

10 Şubat 2022 yılında CA Talleres

31 Aralık 2022 yılında Argentinos II

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes

Matias Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Godoy şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Matias Godoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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