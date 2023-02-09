Matias Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Gonzalez 28 Şubat 2002 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Matias Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Gonzalez'nin CA Banfield ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2022 yılında Banfield

Matias Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Gonzalez şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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