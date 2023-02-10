Matias Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Gonzalez {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Aslen {uyrugu} uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Gonzalez {oyuncu-mevki} mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına {takıma-katılma-tarihi} tarihinde katılmıştır. Matias Gonzalez'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi {sozlesme-bitis-tarihi} tarihinde bitmektedir.

Matias Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matias Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Gonzalez şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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