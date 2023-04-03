Matias Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Hernandez 6 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Hernandez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına - tarihinde katılmıştır. Matias Hernandez'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Hernandez şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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