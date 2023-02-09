Matias İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias İbanez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias İbanez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias İbanez 16 Aralık 1986 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Alejandro Ibáñez Basualdo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias İbanez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Matias İbanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matias İbanez'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias İbanezboyu ve yaşı kaç

Matias İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Olimpo II

1 Temmuz 2008 yılında Olimpo

11 Temmuz 2012 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2013 yılında Olimpo

11 Şubat 2014 yılında Eibar

1 Temmuz 2014 yılında Lanús

28 Temmuz 2016 yılında CA Temperley

30 Haziran 2017 yılında Lanús

1 Temmuz 2019 yılında Patronato

30 Haziran 2020 yılında Lanús

19 Ağu 2020 yılında Racing Club

29 Ocak 2021 yılında Patronato

10 Şubat 2022 yılında CA Colón

Matias İbanez kimdir

Matias İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias İbanez şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias İbanez nereli

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