Matias Kabalin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Kabalin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Kabalin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Kabalin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Kabalin 26 Ekim 1998 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Kabalin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFEGE SPORTS I.M., S.L. yapmaktadır. Matias Kabalin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına - tarihinde katılmıştır. Matias Kabalin'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Kabalin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Kabalin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Kabalin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Kabalin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında San Martín (T)

1 Ocak 2018 yılında Santamarin

3 Ağu 2021 yılında CA Atenas

Matias Kabalin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Kabalin şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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