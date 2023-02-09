Matias Kranevitter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Kranevitter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Kranevitter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Kranevitter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Kranevitter 21 Mayıs 1993 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Matías Kranevitter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Kranevitter Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Matias Kranevitter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Kranevitter'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Kranevitter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mkranevitter5/

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Matias Kranevitter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Kranevitter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Kranevitter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Kranevitter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında River Plate

29 Ağu 2015 yılında Atlético Madrid

30 Ağu 2015 yılında River Plate

31 Aralık 2015 yılında Atlético Madrid

7 Temmuz 2016 yılında Sevilla

30 Haziran 2017 yılında Atlético Madrid

8 Ağu 2017 yılında Zenit

24 Ocak 2020 yılında Monterrey

1 Ocak 2023 yılında River Plate

Matias Kranevitter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Kranevitter şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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