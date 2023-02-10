Matias Laba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Laba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Laba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Laba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Laba 11 Aralık 1991 tarihinde Villa Raffo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Alejandro Laba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Laba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Laba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Laba'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Laba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Laba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Laba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Laba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Argentinos Jrs.

26 Nisan 2013 yılında Toronto

26 Şubat 2014 yılında Vancouver

26 Ocak 2018 yılında Estudiantes

3 Ocak 2019 yılında La Calera

14 Ocak 2020 yılında Defensa

11 Kasım 2020 yılında La Calera

1 Şubat 2022 yılında Central Córdoba

Matias Laba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Laba şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Laba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Argentinos Juniors (-2010)

Arjantin U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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