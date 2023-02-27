Matias Lazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Lazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Lazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Lazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Lazo 11 Temmuz 2003 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Matías Fernando Lazo Zapata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Lazo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Lazo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Lazo'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Lazo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lazoz_03/

Matias Lazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Lazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Lazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Lazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Matias Lazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Lazo şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Lazo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FBC Piérola (2016), FBC Melgar

Peru U20 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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