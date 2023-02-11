Matias Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ledesma 30 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ignacio Ledesma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ledesma Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EVEDE Management yapmaktadır. Matias Ledesma, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Matias Ledesma'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CD Morón

Matias Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ledesma şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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