Matias Lindfors kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Lindfors Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Lindfors adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Lindfors Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Lindfors 15 Şubat 1997 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Matias Antero Lindfors şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Lindfors Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Matias Lindfors, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 25 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Matias Lindfors'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Lindfors Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Lindfors isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Lindfors Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Lindfors futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında IF Bromma U17

1 Ocak 2015 yılında IF Bromma U19

1 Ocak 2016 yılında FC KTP

1 Ocak 2017 yılında AC Oulu

25 Ocak 2018 yılında FC KTP

Matias Lindfors Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Lindfors şuan FC KTP takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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