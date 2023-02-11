Matias Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Lugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Lugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Lugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Lugo 10 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Gonzalo Lugo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Lugo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Lugo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Lugo'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Lugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Lugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Lugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Lugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Argentinos II

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Matias Lugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Lugo şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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