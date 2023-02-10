Matias Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Mansilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Mansilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Mansilla 15 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Lisandro Mansilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Mansilla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Mansilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Mansilla'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Mansilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Mansilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Mansilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Mansilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ferrocarril Midland

14 Temmuz 2020 yılında CD Morón

1 Temmuz 2021 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında CD Morón

1 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Matias Mansilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Mansilla şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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