Matias Mariatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Mariatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Mariatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Mariatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Mariatti 26 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ariel Mariatti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Mariatti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Mariatti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Mariatti'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Mariatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Mariatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Mariatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Mariatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2019 yılında Ferro

4 Haziran 2022 yılında Juve. Antoniana

31 Aralık 2022 yılında Ferro

1 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Matias Mariatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Mariatti şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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