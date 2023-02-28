Matias Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Marin 19 Aralık 1999 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Nicolás Marín Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Marin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Matias Marin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Marin'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Wanderers

17 Ocak 2022 yılında O'Higgins

Matias Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Marin şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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