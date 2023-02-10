Matias Melluso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Melluso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Melluso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Melluso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Melluso 9 Haziran 1998 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Germán Melluso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Melluso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Melluso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Matias Melluso'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Melluso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Melluso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Melluso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Melluso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2018 yılında Gimnasia

Matias Melluso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Melluso şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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