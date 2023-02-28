Matias Meneses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Meneses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Meneses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Meneses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Meneses 28 Mart 1999 tarihinde Coltauco şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Francisco Meneses Letelier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Meneses Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Matias Meneses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Matias Meneses'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Meneses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Meneses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Meneses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Meneses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında O'Higgins

9 Ağustos 2019 yılında S. Morning

31 Aralık 2019 yılında O'Higgins

7 Ocak 2022 yılında San Luis

31 Aralık 2022 yılında O'Higgins

Matias Meneses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Meneses şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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