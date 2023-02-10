Matias Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Miranda 5 Mayıs 2000 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Miranda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sergio Esayan yapmaktadır. Matias Miranda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 10 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Matias Miranda'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2019 yılında Gimnasia

Matias Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Miranda şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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