Matias Montejano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Montejano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Montejano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Montejano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Montejano 17 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Gabriel Montejano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Montejano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Montejano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Montejano'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Montejano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Montejano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Montejano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Montejano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AAE II

1 Temmuz 2019 yılında Desamparados

1 Haziran 2020 yılında AAE II

1 Temmuz 2021 yılında Estudiantes RC

17 Şubat 2022 yılında Club Flandria

8 Haziran 2022 yılında Estudiantes RC

11 Haziran 2022 yılında Sarmiento (R)

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

Matias Montejano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Montejano şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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