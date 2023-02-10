Matias Morello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Morello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Morello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Morello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Morello 12 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Morello Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Morello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Morello'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Morello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Morello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Morello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Morello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Aldosivi II

1 Ocak 2022 yılında Aldosivi

Matias Morello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Morello şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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