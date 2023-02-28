Matias Moya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Moya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Moya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Moya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Moya 26 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Hernán Moya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Moya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Moya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Moya'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Moya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Moya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Moya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Moya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında River Plate II

17 Ocak 2019 yılında Banfield

30 Haziran 2020 yılında River Plate II

23 Mart 2021 yılında Ñublense

1 Ocak 2023 yılında Colo Colo

Matias Moya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Moya şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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