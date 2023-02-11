Matias Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Munoz 22 Mart 1996 tarihinde Río Gallegos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Munoz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Munoz'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ferro

2 Kasım 2018 yılında Colegiales

30 Haziran 2019 yılında Ferro

2 Ekim 2020 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2021 yılında Ferro

1 Ocak 2022 yılında All Boys

31 Aralık 2022 yılında Ferro

1 Ocak 2023 yılında All Boys

Matias Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Munoz şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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