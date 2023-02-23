Matias Nahuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Nahuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Nahuel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Nahuel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Nahuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Nahuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Nahuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Nahuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Nahuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Nahuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Nahuel 22 Kasım 1996 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Nahuel Leiva Esquivel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Nahuel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Matias Nahuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Nahuel'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Nahuel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nahuelleiva9/

Matias Nahuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Nahuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Nahuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Nahuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Villarreal C

1 Ocak 2013 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal

1 Temmuz 2016 yılında Betis

28 Ocak 2018 yılında Villarreal

29 Ocak 2018 yılında Barcelona B

30 Haziran 2018 yılında Villarreal

31 Ağustos 2018 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2019 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2019 yılında Olimpiakos

30 Ağustos 2019 yılında CD Tenerife

16 Eylül 2020 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2021 yılında CD Tenerife

10 Temmuz 2022 yılında Slask Wroclaw

Matias Nahuel kimdir

Matias Nahuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Nahuel şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Escuela ADIUR

Matias Nahuel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Nahuel nereli

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